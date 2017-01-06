تساقط كميات قليلة من الثلوج بمعتمدتي ''العيون'' و''تالة'' من ولاية القصرين

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 20:43:19

- شهدت، اليوم الجمعة، معتمديتا تالة والعيون من ولاية القصرين، تساقط كميات قليلة من الثلوج لم تتسبب في أية مشاكل تذكر، وفق ما أكده المعتمد الأول لولاية القصرين، عاطف الماسي، اليوم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح الماسي أنه "تحسبا للتغيرات المناخية الحالية ولمجابهة موجة البرد التي تشهدها عدد من مناطق الجهة، اجتمعت عشية أمس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بمقر الولاية بهدف ضمان الجاهزية التامة والقصوى والتدخل الناجع لمختلف الأطراف المعنية".وأكد أن اللجنة الجهوية في انعقاد دائم ومتواصل، وأنه تم يوم أمس تخزين كمية من مادة الملح بمقر معتمدية تالة ليتم توزيعها على معتمديات شمال الولاية على غرار العيون وتالة وحيدرة والمناطق الحدودية بمعتمديتي فوسانة وفريانة في حال نزول ثلوج بها.وأضاف الماسي أنه تمت تجربة المعدات الخاصة بإزالة الثلوج وتوفير مخزونات من المساعدات اللازمة بمقر المعتمديات لتوزيعها على العائلات محدودة الدخل، فضلا عن توفير الكميات اللازمة من حطب التدفئة والمواد الغذائية الأساسية ووقود التدفئة وغاز الطبخ بالمناطق الأكثر عرضة للعزل، والمتاخمة للجبال.