وزير الخارجية يتحادث مع سفير فلسطين بتونس

وجدد الجهيناوي التأكيد على "موقف تونس المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية"، مؤكدا حرصها على "المساهمة في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
كما جدد تهنئة السلطة الوطنية الفلسطينية، "بمناسبة اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي عدد 2334، بإدانة الأنشطة الإستيطانية للإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
من جهته أبرز الدبلوماسي الفلسطيني، "أهمية دور تونس في المؤتمر الدولي للسلام"، مثمنا "مواقفها المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ولنضاله المشروع من أجل تحقيق دولته المستقلة".
Publié le:2017-01-06 20:20:41
Par:Fawz Zia (Tunisia )
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