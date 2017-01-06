وزير الخارجية يتحادث مع سفير فلسطين بتونس

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 20:20:41

- تحادث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع سفير دولة فلسطين بتونس، هايل الفاهوم، وذلك عشية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، يوم 15 جانفي 2017، بمشاركة حوالي 70 دولة والذي يهدف إلى "إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس حل الدولتين"، وفق بلاغ للخارجية.وجدد الجهيناوي التأكيد على "موقف تونس المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية"، مؤكدا حرصها على "المساهمة في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".كما جدد تهنئة السلطة الوطنية الفلسطينية، "بمناسبة اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي عدد 2334، بإدانة الأنشطة الإستيطانية للإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".من جهته أبرز الدبلوماسي الفلسطيني، "أهمية دور تونس في المؤتمر الدولي للسلام"، مثمنا "مواقفها المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ولنضاله المشروع من أجل تحقيق دولته المستقلة".