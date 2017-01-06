عبيد البريكي في القصرين: ستتم تسوية وضعية كافة العاملين في اطار منظومة الالية 16 قبل موفى سنة 2017

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 21:22:15

- قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم الجمعة إنه ستتم تسوية وضعية كافة العاملين في اطار منظومة الالية ستة عشر (16) قبل موفى سنة 2017 .وأفاد البريكي في تصريح اعلامي بمقر ولاية القصرين على هامش افتتاح تظاهرة يوم الشهيد، بأنه ستقع كذلك دراسة عملية إدماج العاملين في اطار الالية 20 قريبا.وأوضح بخصوص العاملين في اطار منظومة الحضائر، أنه تمت تسوية وضعية العملة المنتدبين قبل سنة 2011 ، داعيا العملة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد بولاية القصرين إلى مده في اقرب الاجال بملفاتهم لتسويتها "فورا" وفق تعبيره.وتابع قائلا إن "العملة الذين انتقلوا من الالية 16 للعمل في اطار منظومة الحضائر بصفة فردية هم غير معنيين بالادماج أما الذين انتقلوا لضرورة المصلحة فسيتم ادماجهم".يذكر أن عبيد البريكي واكب اليوم رفقة وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي افتتاح الذكرى السادسة لتظاهرة يوم الشهيد بولاية القصرين وأشرف على جلسة عمر بمقر الولاية خصصت للاستماع الى مشاغل وتطلعات اهالي الجهة في مختلف القطاعات والمجالات التنموية.