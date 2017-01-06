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عبيد البريكي في القصرين: ستتم تسوية وضعية كافة العاملين في اطار منظومة الالية 16 قبل موفى سنة 2017

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم الجمعة إنه ستتم تسوية وضعية كافة العاملين في اطار منظومة الالية ستة عشر (16) قبل موفى سنة 2017 .
وأفاد البريكي في تصريح اعلامي بمقر ولاية القصرين على هامش افتتاح تظاهرة يوم الشهيد، بأنه ستقع كذلك دراسة عملية إدماج العاملين في اطار الالية 20 قريبا.

وأوضح بخصوص العاملين في اطار منظومة الحضائر، أنه تمت تسوية وضعية العملة المنتدبين قبل سنة 2011 ، داعيا العملة الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد بولاية القصرين إلى مده في اقرب الاجال بملفاتهم لتسويتها "فورا" وفق تعبيره.
وتابع قائلا إن "العملة الذين انتقلوا من الالية 16 للعمل في اطار منظومة الحضائر بصفة فردية هم غير معنيين بالادماج أما الذين انتقلوا لضرورة المصلحة فسيتم ادماجهم".
يذكر أن عبيد البريكي واكب اليوم رفقة وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي افتتاح الذكرى السادسة لتظاهرة يوم الشهيد بولاية القصرين وأشرف على جلسة عمر بمقر الولاية خصصت للاستماع الى مشاغل وتطلعات اهالي الجهة في مختلف القطاعات والمجالات التنموية.



Publié le:2017-01-06 21:22:15

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1 de 1 commentaires pour l'article 136512

Mandhouj  (France)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 21h 53m |           
الحكومة يجب أن تعمل جادة في خلق موارد ذاتية :
- عبر العدالة الجبائية ،
- و عبر إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الاقتصادية بطريقة لا يسرق فيها الشعب مرة ثانية،
- كما عبر الجدية في محاربة الفساد ، الجدية في محاربة الفساد ، الجدية في محاربة الفساد ،
- و فتح الأراضي لخدمتها اعبر منوال تشاركي تضامني... دون ذلك لا يمكن التعويل على الاستثمار الداخلي لخلق الثروة و مواطن الشغل،
- السيطرة أكثر على السوق ، تدعيم آليات و فرق المراقبة ، ترشيد الواردات ، محاربة التهريب ، و العمل الجاد لأحداث مناطق التجارة الحرة مع الجزائر و ليبيا، دون ذلك سيكثر الاحتقان لدى ابنائنا في المدن الحدودية ؛ يجب خلق ديناميكية لتحقيق هذه التوجهات ؛ الشعب يجب أن يشعر بهذه الديناميكية .

هذه الأشياء ستوفر للحكومة إمكانية الالتزام بما تتعهد به لكل الجيهات الاجتماعية.

تونس يجب أن تعول على نفسها .. هذه أسباب يجب العمل على تحقيقها و الارتقاء بها .. اقتصادنا في أشد الحاجة لذلك .

دون النجاح الاقتصادي الداخلي و بموارد ذاتية ، الديمقراطية ستبقى مهددة، الاستقرا الاجتماعي سيكون مهدد .

لا ننسى الشهيد ، لن ننسى الشهيد .



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