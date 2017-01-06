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Politique

محمد أنور معروف: نطمح لتغطية كل المناطق الحدودية بشبكة الهاتف الجوال

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، أن الوزارة تطمح إلى تغطية كل المناطق الحدودية بشبكة الهاتف الجوال من الجيلين الثالث والرابع وذلك خلال سنة 2017 والسنوات القادمة .

وأوضح في تصريح خص به الجمعة وسائل الإعلام، أن هذا الإجراء سيمكن من ضمان الأمن الوطني، مطالبا الفاعلين في مجال هواتف الجيل الرابع بالإلتزام بتغطية المناطق الحدودية التي تم ضبطها سابقا وذلك خلال الخمس سنوات المقبلة .
وأضاف أنه لضمان التغطية في هذه المناطق سيتم تقديم طلب عروض لفائدة الفاعلين الإتصاليين لتتمكن الدولة من تحديد المصاريف، وذلك في منتصف شهر فيفري المقبل، مبرزا أن كراس شروط سيتم نشره لمنح تراخيص لمشغل البنية التحتية بهدف دعم التغطية عبر شبكات من الجيلين الثالث والرابع في البلاد، فضلا عن نشر كراس شروط متعلق بأنترنات الأشياء.
ومن جانب آخر،أشار معروف أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمنظومة التصرف الإلكتروني للإرساليات في 5 وزارات بالإضافة إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ، مفيدا أن هذا المشروع سيتم تعميمه مستقبلا في مختلف الإدارات التونسية بما يمكن من رقمنة المبادلات الخاصة بكل الوثائق الإدارية.
وأفاد أنه سيتم في السداسي الثاني من سنة 2017 تركيز قاعدة لإحداث مؤسسات على شبكة الأنترنات بالشراكة مع مؤسسة ميكروسوفت.



Publié le:2017-01-06 20:07:38

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