Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  
Economie

استرجاع مقسم فني يمسح 11 هكتارا بولاية سليانة

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، في تصريح لـ(وات) إنه تم أمس الخميس إسترجاع مقسم فني يمسح 11 هكتارا في ولاية سليانة.
و ذكر أن إسترجاع هذا العقار الدولي الفلاحي كان على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي سليانة ضد أحد المستولين دون وجه حق على هذا المقسم الكائن بالأقصاب من معتمدية قعفور.

و أشار كاتب الدولة إلى أن تنفيذ قرار الإخلاء قد جرى من قبل اللجنة الجهوية المشتركة و بواسطة القوة العامة، علما وأن هذا العقار قد تمت هيكلته كمقسم فني وكان في حوز ديوان الأراضي الدولية وتصرفه بصفة وقتية.
وتتنزل عملية إسترجاع الدولة لعقاراتها المستولى عليها ضمن مقتضيات قانونية مضبوطة جار بها العمل من طرف أجهزة الدولة و في إطار إسترجاع أملاك المجموعة الوطنية وحمايتها.
وفي جانب آخر صرح كرشيد أنه تباحث مع السفير الفرنسي بتونس "اوليفي بوافر دارفور"، في لقاء جري اليوم الجمعة بمقر الوزارة، حول تعاون مرتقب بخصوص مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة وتكوين الخبراء على المدى القريب والمتوسط.
وأفصح عن طلب السفير الفرنسي بخصوص إمكانية توفير بعض العقارات التابعة للدّولة لتركيز معاهد للغة الفرنسية والتنشيط الثقافي في إطار مشروع تونسي فرنسي سيتم إحداثه في بعض الجهات الدّاخلية على غرار بنزرت والكاف وقفصة.



Publié le:2017-01-06 21:09:09

cadre-90465b562ba7f237e4ea8eaddb93e325-2017-01-06 21:09:09
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136510



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12970,1

  • (04/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45673 DT        1$ =2,35502 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/01)   1042,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136510 268|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires