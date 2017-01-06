استرجاع مقسم فني يمسح 11 هكتارا بولاية سليانة

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 21:09:09

- قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، في تصريح لـ(وات) إنه تم أمس الخميس إسترجاع مقسم فني يمسح 11 هكتارا في ولاية سليانة.و ذكر أن إسترجاع هذا العقار الدولي الفلاحي كان على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي سليانة ضد أحد المستولين دون وجه حق على هذا المقسم الكائن بالأقصاب من معتمدية قعفور.و أشار كاتب الدولة إلى أن تنفيذ قرار الإخلاء قد جرى من قبل اللجنة الجهوية المشتركة و بواسطة القوة العامة، علما وأن هذا العقار قد تمت هيكلته كمقسم فني وكان في حوز ديوان الأراضي الدولية وتصرفه بصفة وقتية.وتتنزل عملية إسترجاع الدولة لعقاراتها المستولى عليها ضمن مقتضيات قانونية مضبوطة جار بها العمل من طرف أجهزة الدولة و في إطار إسترجاع أملاك المجموعة الوطنية وحمايتها.وفي جانب آخر صرح كرشيد أنه تباحث مع السفير الفرنسي بتونس "اوليفي بوافر دارفور"، في لقاء جري اليوم الجمعة بمقر الوزارة، حول تعاون مرتقب بخصوص مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة وتكوين الخبراء على المدى القريب والمتوسط.وأفصح عن طلب السفير الفرنسي بخصوص إمكانية توفير بعض العقارات التابعة للدّولة لتركيز معاهد للغة الفرنسية والتنشيط الثقافي في إطار مشروع تونسي فرنسي سيتم إحداثه في بعض الجهات الدّاخلية على غرار بنزرت والكاف وقفصة.