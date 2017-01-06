بعثة من رجال الاعمال تزور بولونيا منتصف فيفري 2017

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 21:09:58

- ينظم مركز النهوض بالصادرات من 13 الى 15 فيفري 2017 بعثة استكشافية متعددة القطاعات الى بولونيا (أوروبا الوسطى)."وتندرج هذه البعثة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع سفارة تونس بفرصوفيا وغرفة التجارة البولونية في اطار التمشي لتنويع اسواق التصدير والبحث عن اسواق جديدة لفائدة المنتوجات والخدمات التونسية" وفق بلاغ أصدره المركز، الجمعة.وسيتم بمناسبة هذه الزيارة تنظيم يوم اعلامي وشراكة بغرفة التجارة البولونية الى جانب اعداد لقاءات اعمال وحصص تذوق للمنتوجات التونسية الى جانب القيام بزيارات استكشافية الى مراكز الشراء وفضاءات التوزيع.وتمثل بولونيا فرصا هاما لاستيعاب المنتوجات التونسية خاصة منها منتوجات الصناعات الغذائية وفق ما أكده مركز النهوض بالصادرات.يذكر ان بولونيا تتوفر على فضاءات توزيع كبرى في تزايد تمكنها منتوجات الصناعات الغذائية من تحقيق 50 بالمائة من رقم أعمالها.