حركة النهضة: سنقاضي المعنيين بترويج الافتراءات عن الحركة وعن النائب محمد الفريخة

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 18:10:20

- نددت حركة النهضة، اليوم الجمعة في بيان، بما وصفته بـ " الأسلوب الخسيس من التشويه والكذب الذي يلجأ إليه بعض خصومها السياسيين"، وذلك ردا على ما اعتبرته "حملة تشويه وافتراء طالت النائب بالحركة محمد الفريخة"، واتهمته بـ "تسفير الإرهابيين".وأعلنت حركة النهضة، في بيانها، اعتزامها مقاضاة "المعنيين بترويج الافتراءات عن الحركة وعن النائب"، معبرة عن مساندتها المطلقة للنائب محمد الفريخة وتضامنها معه ودفاعها عنه في مواجهة ما يتعرض له ومؤسسته من استهداف وافتراء.واعتبرت أن ما يروج عن شركة الطيران، التي يرأسها الفريخة، يهدف إلى " تشويه شركات الطيران الوطنية واتهام أجهزة الأمن وتخويف المستثمرين وضرب الاقتصاد الوطني"، بحسب نص البيان.يذكر أن محمد فريخة، رجل الأعمال مؤسس شركة الطيران الخاصة "سيفاكس آرلاينز"، والنائب بالبرلمان عن حركة النهضة، كان نفي ما يروج من أخبار عن تورّط هذه الشركة في تسفير الإرهابيين إلى تركيا من مطار صفاقس- طينة الدولي عندما كانت تؤمّن سفرتين أسبوعيتين إلى هذا البلد قبل أن توقفهما بسبب صعوبات اقتصادية.واعتبر أنّ "هذه الاتهامات تدخل ضمن مواصلة بعض الأطراف محاولات عرقلة المؤسسة والإساءة إلى سمعتها في هذه المرحلة التي تحاول فيها أن تقف من جديد وتستعيد نشاطها بعد الأزمة التي عاشتها "، على حد قوله.