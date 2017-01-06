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Politique

سفير فرنسا: قريبا إحداث صندوق في تونس لدعم الصحافة الناطقة بالفرنسية

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن سفير فرنسا بتونس، أوليفيي بوافر دارفور، أنه سيتم في تونس قريبا إحداث صندوق لدعم الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وأوضح دارفور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش لقاء جمعه مساء أمس الخميس بعدد من ممثلي وسائل الاعلام، أن الدعم المالي سيوجه للمؤسسات الاعلامية (الصحف اليومية المكتوبة والاذاعات والمواقع الالكترونية "النشيطة" ) وسيساهم في دعم تمويل مادة الورق والتكوين ومختلف الانشطة والمجالات التي تتماشي مع احتياجات المؤسسات الاعلامية المعنية.
وأضاف السفير الفرنسي أن هذا الصندوق سينطلق في العمل قبل 15 فيفري القادم، مبينا أن تدخلاته تتمثل في منح مالية من شأنها أن تحسن وتطور السياسة التحريرية والتصرف وتدعم التطوير التكنولوجي بالمؤسسات الاعلامية.
وقال في هذا السياق، إن هذا الدعم يهدف إلى الاسهام في تطوير صحافة ناطقة باللغة الفرنسية، "تعددية وذات جودة".



Publié le:2017-01-06 16:42:31

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2 de 2 commentaires pour l'article 136500

Sinbad  (Qatar)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 17h 14m |           
فرصة للصوص الإعلام الفرنسي في تونس لملأ حساباتهم البنكية عبر صكوك العمالة والنذالة لفرنسا والطاعة للمقيم العام الفرنسي لأنه ما لا يعلمه الشعب أن اتفاق باردو للحماية لا يزال ساري المفعول ولم تلغه مذكرة 20 مارس 1956 للاستقلال

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 17h 04m |           
بشرى لجميع عملاء الاستعمار الفرنسي في تونس
المقيم العام للمستعمر الفرنسي يقرر دعم صحافة العمالة والعار في تونس
الله يرحم الفلاقة ماتوا من أجل تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي وعملائه



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