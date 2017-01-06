رئيس الجمهورية يسلم أرواق اعتماد سفير تونس الجديد في باريس

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 14:52:51

- سلم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال موكب انتظم اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أوراق اعتماد عبد العزيز الرصاع سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسيّة.وحضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، وذلك وفق بلاغ لدائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.تجدر الاشارة الى أن عبد العزيز الرصاع ، كان وزيرا للصناعة والتكنولوجيا خلال سنة 2011(حكومة الباجى قايد السبسي) ، وعين سنة 2007 كاتب دولة مكلفا بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.ولد في 22 أكتوبر 1957 بتونس.وهو متحصل على شهادة مهندس أول من المعهد القومي العالي للصناعات الكيميائية بنانسي بفرنسا (جوان 1981) وعلى شهادة في الدراسات المعمقة في الهندسة الكيميائية من المعهد القومي العالي للنفط والمحركات بباريس (جوان 1982) وعلى شهادة الدراسات المختصة في التصرف في مؤسسات النفط من المعهد العالي للدراسات التجارية بمونتريال بكندا (جوان 1992).