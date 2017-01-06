Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ala Eyne  
Economie

شرطة المرور تصدر بلاغا مروريا بمناسبة انطلاق العطلة المدرسية

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - بمناسبة انطلاق العطلة المدرسية للسداسي الأوّل للسنة الدراسية 2016-2017 يوم غد السبت إثر نهاية الدروس، تدعو ادارة شرطة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والامتثال الكلي إلى أحكام مجلة الطرقات واحترام علامات المرور وذلك اعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطرقات بهذه المناسبة .

ودعا بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية مستعملي الطريق الى السياقة المتزنة والتقيد بالسرعة القانونية وترك مسافة الأمان وعدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيأة لذلك وتجنب السياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والممتلكات.



Publié le:2017-01-06 14:34:40

cadre-dbb0116fddfa22e3c6580345e1ace0f3-2017-01-06 14:34:40
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136496



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12970,1

  • (04/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45673 DT        1$ =2,35502 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/01)   1042,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136496 699|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires