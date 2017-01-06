شرطة المرور تصدر بلاغا مروريا بمناسبة انطلاق العطلة المدرسية

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 14:34:40

- بمناسبة انطلاق العطلة المدرسية للسداسي الأوّل للسنة الدراسية 2016-2017 يوم غد السبت إثر نهاية الدروس، تدعو ادارة شرطة المرور بوزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى الإلتزام بتطبيق القانون والامتثال الكلي إلى أحكام مجلة الطرقات واحترام علامات المرور وذلك اعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطرقات بهذه المناسبة .ودعا بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية مستعملي الطريق الى السياقة المتزنة والتقيد بالسرعة القانونية وترك مسافة الأمان وعدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيأة لذلك وتجنب السياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والممتلكات.