توننداكس ينخفض بنسبة 02ر0 بالمائة في افتتاح حصة الجمعة

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 14:19:24

- افتتحت بورصة تونس معاملات حصة الجمعة في الخانة الحمراء، ليسجل مؤشر توننداكس انخفاضا بنسبة 02ر0 بالمائة في حدود النقطة 92ر5531 وسط حجم مبادلات بقيمة 182ر2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "ميناكبيتال".وتطورت أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 88ر3 بالمائة (94ر2 دينار) متبوعة بأسهم سيرفيكوم بنسبة 92ر2 بالمائة (50ر9 دينار) ثم أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق التي ارتفعت بنسبة 50ر2 بالمائة (10ر4 دينار).ومن جهة الانخفاضات تراجعت أسهم سوموسار بنسبة 47ر3 بالمائة (39ر1 دينار) وكذلك الشأن بالنسبة لاسهم سيرياليس التي تراجعت بنسبة 89ر2 بالمائة (03ر5 دينار) والمعامل الآلية بالساحل التي تقلصت بنسبة 01ر2 بالمائة (95ر1 دينار).