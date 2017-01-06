توننداكس ينخفض بنسبة 02ر0 بالمائة في افتتاح حصة الجمعة

وتطورت أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 88ر3 بالمائة (94ر2 دينار) متبوعة بأسهم سيرفيكوم بنسبة 92ر2 بالمائة (50ر9 دينار) ثم أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق التي ارتفعت بنسبة 50ر2 بالمائة (10ر4 دينار).
ومن جهة الانخفاضات تراجعت أسهم سوموسار بنسبة 47ر3 بالمائة (39ر1 دينار) وكذلك الشأن بالنسبة لاسهم سيرياليس التي تراجعت بنسبة 89ر2 بالمائة (03ر5 دينار) والمعامل الآلية بالساحل التي تقلصت بنسبة 01ر2 بالمائة (95ر1 دينار).
Publié le:2017-01-06 14:19:24
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
Sur:بيان البغوري الهزيل جاء في الوقت المبدد !