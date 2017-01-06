الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني : تفكيك 11 خلية ارهابية في ديسمبر 2016

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 14:15:39

- قال العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة إنه تم خلال شهر ديسمبر 2016 تفكيك 11 خلية إرهابية و الاحتفاظ بـ62 عنصرا سلفيا تكفيريا.واستعرض خلال اللقاء الإعلامي الشهري لوزارة الداخلية الذي انتظم بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، أهم الخلايا المفككة وارتباطات عناصرها الإرهابية بأخرى قابعة في السجون أومتواجدة في بؤر التوتر بالخارج مشيرا الى ان آخر خلية إرهابية تم تفكيكها الشهر الفارط (ديسمبر 2016)كانت في مدينة النفيضة (ولاية سوسة) وكانت مؤلفة من 13 شخصا من بينهم موظف إعترف في التحقيقات معه بأنه كان يطلع أفراد الخلية على التحركات الأمنية و برامج مداهماتها .وبخصوص عدد القضايا التي باشرتها قوات الحرس خلال الشهر المنقضي في مجال مكافحة الإرهاب افاد العميد الشيباني بانه تم تسجيل 99 قضية وإيقاف 146 شخصا تم الاحتفاظ بـ 73 منهم من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي إن قوات الحرس الوطني قامت في مجال الأمن العام خلال الشهر الفارط بالقبض على 4128 شخصا وضبط 104 عملية بيع وتهريب مخدرات( زطلة وأقراص مخدرة وكوكايين) فاقت قيمتها 568 ألف دينار أما قيمة الخمور التي تم حجزها فتجاوزت 89 ألف دينار.أما الأسلحة التي قامت قوات الحرس الوطني بحجزها فاشار الشيباني الى انها تتمثل في 46 بندقية صيد و 5 مسدسات وأكثر من 21 ألف إطلاقة كما تم خلال الشهر الماضي إيقاف 29 شخصا تعلقت بهم قضايا مسك أسلحة من دون رخصة.وفي مجال مكافحة التهريب واجتياز الحدود بين العميد الشيباني ان قوات الحرس الوطني أحبطت الشهر الماضي 567 عملية تهريب لمواد مختلفة فاقت قيمتها 248 ر15مليون دينار أما عمليات اجتياز الحدود فتوزعت بين 18 عملية اجتياز حدود برية و 14 اجتياز لحدود بحرية وبلغ عدد الموقوفين 128 شخصا من بينهم 95 شخصا اجتازوا الحدود خلسة .من جهة أخرى لاحظ الشيباني وجود "نقلة نوعية " في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين ومحاولات نقلهم عبر زوارق انطلقت من سواحل جزيرة صقلية الايطالية نحو تونس وهو ما أظهرته في 1 جانفي الجاري عملية أحبطتها قوات الحرس البحري في منطقة منزل تميم (ولاية نابل).وفي علاقة بالنبش عن الاثار ومحاولات تهريبها والاتجار بها قال الشيباني انه تم خلال سنتي 2015 و 2016 تسجيل 30 قضية سرقة او نبش عن الاثار مؤكدا في ذات الاطار انه لم تسجل في تونس اية علاقة مباشرة بين هذه الافعال و الارهاب .ولفت الى ان قوات الحرس الوطني تمكنت خلال العامين الماضيين من حجز 81 قطعة اثرية وايقاف 61 متورطا اما عمليات النبش عن الآثار قدرها المتحدث الرسمي بحوالي 167 قضية اما عدد الموقوفين في هذه القضايا فكان في حدود 293 شخصا.ومن بين القطع التي تم حجزها 27 قطعة حجرية تعود إلى العهد الروماني من بينها تمثالان حجزا في منطقة فوشانة وتعود لآلهتي الحب والثقافة وقد قدرت مصالح الآثار عمر التمثالين بأكثر من 1800 سنة .وحذر الشيباني مما اسماها بالعصابات المنظمة التي تسعى إلى العبث بتاريخ تونس وذاكرة شعبها مشيرا إلى أن عدد الاعتداءات التي طالت الأضرحة في تونس فاقت 100 اعتداء منذ سنة 2012.