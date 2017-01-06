Publié le:2017-01-06 12:50:21
دعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية محور لقاء وزير الدفاع بسفير الولايات المتحدة
Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - تناول اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني مع سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دانيال روبنستين موضوع دعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية وعبر السفير الامريكي وفق بلاغ لوزارة الدفاع عن مواصلة بلاده دعم الجيش الوطني بوضع الخبرات اللازمة على ذمته وتمكينه من المعدات الضرورية لدعم قدراته العملياتية في مكافحة الارهاب واشاد فرحات الحرشاني من جهته بمستوى التعاون الرفيع الذي يميز البلدين والقائم على الثقة المتبادلة والصداقة العريقة وبدعم الادارة الامريكية لتونس في مكافحتها للارهاب سواء بالاستفادة من خبراتها لتكوين الافراد او بالتعاون الاستعلاماتي اضافة الى دعمها في مجال تامين الحدود بالمساهمة في استكمال منظومة المراقبة الالكترونية بالحدود الجنوبية الشرقية
Publié le:2017-01-06 12:50:21
Publié le:2017-01-06 12:50:21
cadre-e06005637a5fac29a71740eb8aed6b88-2017-01-06 12:50:21
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