Publié le:2017-01-06 15:05:30
رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة بتونس تثمن مصادقة تونس على القانون الاساسي المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته
Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - ثمنت رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة بتونس لورينا لوندو لدى لقائها صباح اليوم وزير العدل غازي الجريبي مبادرة تونس بالمصادقة على القانون الاساسي المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته واعتبرت لورينا لوندو ذلك خطوة هامة على درب مكافحة كل اشكال الاستغلال التي يمكن ان يتعرض لها الاشخاص وخاصة منهم النساء والاطفال كما تم التاكيد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة برامج العمل المشتركة بين المنظمة والوزارة في هذا المجال .
Publié le:2017-01-06 15:05:30
Publié le:2017-01-06 15:05:30
cadre-aab5eba7deedb1d08cd580042ce65c0f-2017-01-06 15:05:30
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Par:reflect (Tunisia )
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