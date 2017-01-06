وزارة الصحة تدعو المواطنين الى اتباع جملة من النصائح للوقاية من احتمال الاصابة بالنزلة الوافدة (الانفلونزا)

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 13:03:48

- دعت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، المواطنين وخاصة كبار السن والاطفال والمصابين بامراض مزمنة الى اتباع عدد من النصائح للوقاية من احتمال الاصابة بالنزلة الموسمية (الانفلونزا) التي تعتبر من اكثر الامراض المعدية انتشارا خلال فصل الشتاء.وأوصت، في بلاغ لها، بضرورة تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الوافدة وغسل اليدين قبل وبعد الاحتكاك بمرضى النزلة الوافدة والى وضع كف اليد على الفم في حال العطس او السعال مع تجنب ملامسة الانف والعينين قبل غسل اليدين.وفي حال الاصابة بالعدوى، اكدت الوزارة، بالخصوص، على الاكثار من تناول الحساء الساخن والمشروبات الدافئة ومن الاطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الليمون والبرتقال بالاضافة الى تناول كميات من المياه مع التزام الراحة اذا تطلب الامر ذلك وعدم مشاركة الاخرين في استعمال ادواتهم اليومية مشددة على عيادة الطبيب عند ظهور علامات الخطورة مثل ضيق التنفس والحرارة المرتفعة.ولاحظ البلاغ ان التلقيح يعد من اهم وسائل الوقاية الاولية خاصة بالنسبة للفئات الاكثر عرضة لخطر الفيروس، مشيرا الى إمكانية تلقي التلقيح خلال العشرة أيام القادمة بالنسبة للاشخاص الذين لم يقوموا بذلك.وفي جانب اخر، دعت إدارة الرعاية الصحية الاساسية المواطنين الى اتخاذ الحذر اللازم اثر استعمال وسائل التدفئة التقليدية (الكانون، الة التدفئة بالغاز..) التي يمكن ان تؤدي الى الاختناق بثاني اوكسيد الكربون وذلك بالحرص على تهوئة الغرفة وعدم ترك وسيلة التدفئة بالغرفة اثناء النوم.واكدت، في هذا الإطار، على ضرورة إخراج المصاب فورا الى فضاء مفتوح في حالة الاحساس بدوران او اختناق او فقدان وعي بالاضافة الى استدعاء الطبيب والاتصال بالحماية المدنية.