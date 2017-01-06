الخطوط التونسية تشرع في تأمين رحلات العمرة بداية من اليوم الجمعة تونس 6 جانفي

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 12:41:13

- أعلنت الخطوط التونسية، انها تشرع بداية من اليوم الجمعة في نقل المعتمرين الى البقاع المقدسة.واوضحت، في بلاغ لها، ان خطوطها ستؤمن، في اولى رحلات العمرة بالنسبة لموسم 2017، نقل 228 معتمرا ضمن رحلتين تنطلق الاولى من تونس باتجاه جدّة (الرحلة عدد 713) على الساعة 7 و40 دق مساء حاملة 60 مسافرا فيما تقلع الثانية من تونس باتجاه المدينة (الرحلة عدد 913) على الساعة 9 و05 دق مساء ( بالتوقيت المحلّي ) حاملة 168 مسافرا.وأعلنت الناقلة الوطنية، عن برمجتها لرحلتين غير منتظمتين، غدا السبت 7 جانفي 2017 انطلاقا من مطاري صفاقس وجربة و3 رحلات إضافية على متن الطائرة من نوع أرباص 320 وأكدت ام مصالحها اتخذت كافة التدابير اللازمة فنّيا وبشرياّ لنقل المسافرين في أفضل الظروف، داعية حرفائها الراغبين في مزيد الإستفسار عن برمجة الرحلات إلى الإتصال بمركز النداء.