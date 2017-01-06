نقابة الصحفيين تعبر عن ''استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة''

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 12:53:47

- عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة حول الاحتجاجات في جهة القصرين ناسبة إياها إلى قناة الجزيرة مضيفة ان ذلك كان منطلقا لحملة تحريض ضد الصحفيين العاملين بالقناة المذكورة في تونس.واشارت النقابة في بيان اصدرته اليوم الجمعة انها تلقت شكوى من قناة التاسعة ضد قناة الحوار التونسي التي أتهم أحد منشطيها بتورط قناة التاسعة في مساعدة صحفي القناة العاشرة الإسرائيلية القيام بعمل صحفي بتونس دون تقديم أي أدلة أو إثباتات واعتبرت النقابة ان ما أقدمت عليه الحوار التونسي يعد انتهاكا لأخلاقيات المهنة و مبدأ الزمالة، و حيادا عن المعايير المهنية منبهة من "أن هذه السلوكيات المرتبطة بالبحث عن الإثارة والمنافسة غير الشريفة من شأنها أن تسيء إلى الإعلام الوطني و تفقده مصداقيته أمام الجمهور".وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ليست المرة الأولى التي تحيد فيها قناة "الحوار التونسي"،التي وصفتها " بالقريبة من الحكومة و الائتلاف الحزبي الحاكم،" عن المعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي مشيرة في ذات البيان ان هذه القناة عمدت قبل الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية إلى الترويج لفيديو مفبرك للإساءة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.