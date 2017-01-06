Radio Babnet Tunisie  On Air: Sonia Mbarek - Al Horia  
Médias

نقابة الصحفيين تعبر عن ''استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة''

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن استيائها الشديد لاعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة حول الاحتجاجات في جهة القصرين ناسبة إياها إلى قناة الجزيرة مضيفة ان ذلك كان منطلقا لحملة تحريض ضد الصحفيين العاملين بالقناة المذكورة في تونس.

واشارت النقابة في بيان اصدرته اليوم الجمعة انها تلقت شكوى من قناة التاسعة ضد قناة الحوار التونسي التي أتهم أحد منشطيها بتورط قناة التاسعة في مساعدة صحفي القناة العاشرة الإسرائيلية القيام بعمل صحفي بتونس دون تقديم أي أدلة أو إثباتات واعتبرت النقابة ان ما أقدمت عليه الحوار التونسي يعد انتهاكا لأخلاقيات المهنة و مبدأ الزمالة، و حيادا عن المعايير المهنية منبهة من "أن هذه السلوكيات المرتبطة بالبحث عن الإثارة والمنافسة غير الشريفة من شأنها أن تسيء إلى الإعلام الوطني و تفقده مصداقيته أمام الجمهور".

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ليست المرة الأولى التي تحيد فيها قناة "الحوار التونسي"،التي وصفتها " بالقريبة من الحكومة و الائتلاف الحزبي الحاكم،" عن المعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي مشيرة في ذات البيان ان هذه القناة عمدت قبل الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية إلى الترويج لفيديو مفبرك للإساءة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.



Publié le:2017-01-06 12:53:47

cadre-eeddd7830d24e90a36910834eb75bba3-2017-01-06 12:53:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136483



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12970,1

  • (04/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45673 DT        1$ =2,35502 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/01)   1042,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136483 742|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires