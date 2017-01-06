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انقطاع الماء الصالح للشرب عن أكثر من 600 عائلة في معتمدية السوق الجديد منذ أسبوع

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - عبّر اليوم الجمعة عدد من أهالي معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد وتحديدا مناطق "غريويس" و"القصيرة" و" سقدال" عن تذمرهم من انقطاع الماء الصالح للشرب منذ أكثر من أسبوع وذلك خلال وقفات احتجاجية انتظمت أمام المدارس الابتدائية ومركز صحة أساسية تابع للمنطقة.

وذكر المحتجون أن أكثر من 600 عائلة أي حوالي 3 الاف ساكن و4 مدارس ابتدائية ومركزي صحة أساسية حرموا من التزود بالماء الصالح للشرب بعد انقطاع مفاجئ ودون سابق إعلام من هيئة المجمع المائي في "غريويس 1" .
وطالبوا المسؤولين الجهويين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في سيدي بوزيد بالتدخل السريع لحل هذا الإشكال وعدم الاكتفاء بالصمت والحلول المؤقتة.
وفي تصريح لمراسل (وات) ذكر نور الدين مصباحي رئيس المجمع المائي أن الإشكال يتعلق بفاتورة " خيالية " أصدرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمّنت مبلغا تجاوز 4 الاف دينار وهو ما يفوق قيمة الاستهلاك الحقيقي حسب تقديره .
ومن ناحيته اعتبر سامي الغابي المعتمد الاول في ولاية سيدي بوزيد أن الحلّ يكمن في خلاص فاتورة الكهرباء ولو جزئيا للإسراع في إعادة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب.



Publié le:2017-01-06 13:17:33

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