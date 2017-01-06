Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  
Politique

من بينهم الغنوشي و مرزوق : قائمة الشخصيات السياسية التي لا تحظى بثقة التونسيين

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - نشرت صحيفة (المغرب) نتائج البارومتر السياسي لشهر جانفي حول الثقة في الشخصيات السياسية الذي تشترك في اعداده مع مؤسسة سيغما مشيرة الى أن منسوب الثقة في الشخصيات السياسية تجاوز ال60 بالمائة ليوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو والصافي سعيد وسامية عبو وناجي جلول والجبيب الصيد .

وعبر المستجوبون عن انعدام ثقتهم في عدد من السياسيين ، حيث تصدر هذه القائمة رئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي بنسبة 72 بالمائة و يليه المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي بنسبة 67 بالمائة و جاء في المرتبة الثالثة رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي و يليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بنسبة 60 بالمائة ثم امين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق 58 بالمائة و يليه القيادي في حركة النهضة علي العريض بنسبة 58 بالمائة.

وبشأن رؤية التونسيين لإتجاه الأوضاع في البلاد، يرى 62.6 بالمائة من المستجوبين بأنّ الأمور تسير في الإتجاه الخاطئ مقابل 36.4 بالمائة يرون أنّها تسير في الإتجاه الصحيح.

وبخصوص أهم الإنجازات في تونس خلال 2016، قال 24 بالمائة من المستجوبين إنّ لا شيئ تحقّق فيما قال 24 بالمائة آخرين بأنّهم ''لا يعرفون''. في المقابل اعتبر 18.9 بالمائة من المستجوبين أنّ الإستقرار الأمني مثل أهم انجاز خلال العام الماضي يليه مؤتمر الإستثمار بنسبة 15.3 بالمائة.




Publié le:2017-01-06 10:29:35

cadre-97b883046a02a212612e459b070edcc5-2017-01-06 10:29:35
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 136477

Moutawassity  (Tunisia)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 11h 20m |           
سيقما كنساي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كانو يطلبوني في كل إستفاء ....وقت لي رأيي معادش يعجبهم نحاوني ملّيسته

Portugal  (United States)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 11h 01m | Par           
كل مستجوب يتحصل على مبلغ مالي قار كما الحاضرين في البرامج ليس لديهم اي تفاعل مع الحوار ( يضحك المنشط والضيف وهم لا يتغير شكلهم) كذلك المستجوبين

Meryouma  (Tunisia)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 10h 56m |           
سيقما كنساي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12970,1

  • (04/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45673 DT        1$ =2,35502 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/01)   1042,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136477 4817|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires