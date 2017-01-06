صندوق الضمان الاجتماعي يحذر من بعض الممارسات الرامية للتحيل على المواطنين باسمه

Vendredi 06 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 10:10:17

- حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، من بعض الممارسات الرامية للتحيل على المواطنين باسم الصندوق، يأتيها بعض المتحيلين المنتحلين لصفة أعوان بالصندوق يتولون جمع أموال بتعلة صعوبة الوضعية المالية للصندوق، أو تنظيم أي نشاط ثقافي أو رياضي باسمه.ودعا الصندوق العموم لعدم الخضوع لهذا الإبتزاز وإعلام مصالحه والسلطات الأمنية والقضائية بذلك.