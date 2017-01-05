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لقاء بين القضاة ورؤساء التحرير ونقاش معمّق حول مكافحة الجرائم الإرهابية

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - نظم صباح الخميس 5 جانفي المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليين بالشراكة مع وزارة العدل الورشة التدريبية الخامسة في مجال الصحافة الاستقصائية حول الإرهاب نشّطها عدد من القضاة وشارك فيها مجموعة من رؤساء التحرير لعدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية العمومية والخاصة،

وقد تعلقت المداخلات في الجلسة الأولى من الورشة بتمويل الإرهاب ( الأركان و آليات البحث ) قدمها السيد محمد كمون قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس و " دور السلطة القضائية في حماية المعلومات المتأتية من استعمال طرق التحري الخاصة " قدّمها السيد سفيان السليتي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

فيما خصصت الجلسة الثانية لتناول موضوع " خصوصيات التحقيق في الجرائم الإرهابية " من خلال مداخلة أعدّها السيد محمد المالكي قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومداخلة حول " الصحافة الاستقصائية بين المرسوم 115 و قانون الإرهاب " قدمها السيد علي قيقة مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. كما عرفت الورشة نقاشات ثرية ومتنوعة بين الصحفيين والقضاة حول عديد المسائل ذات الصلة بدور الإعلام و الصحافة في مكافحة الجريمة الإرهابية و التصدي لها.




Publié le:2017-01-05 22:05:40

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