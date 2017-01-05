لقاء بين القضاة ورؤساء التحرير ونقاش معمّق حول مكافحة الجرائم الإرهابية

وقد تعلقت المداخلات في الجلسة الأولى من الورشة بتمويل الإرهاب ( الأركان و آليات البحث ) قدمها السيد محمد كمون قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس و " دور السلطة القضائية في حماية المعلومات المتأتية من استعمال طرق التحري الخاصة " قدّمها السيد سفيان السليتي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
فيما خصصت الجلسة الثانية لتناول موضوع " خصوصيات التحقيق في الجرائم الإرهابية " من خلال مداخلة أعدّها السيد محمد المالكي قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومداخلة حول " الصحافة الاستقصائية بين المرسوم 115 و قانون الإرهاب " قدمها السيد علي قيقة مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. كما عرفت الورشة نقاشات ثرية ومتنوعة بين الصحفيين والقضاة حول عديد المسائل ذات الصلة بدور الإعلام و الصحافة في مكافحة الجريمة الإرهابية و التصدي لها.
Publié le:2017-01-05 22:05:40
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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