مدينة العلوم بتونس تعد برنامجا خاصا بعطلة الشتاء المدرسية يمتد من 11 إلى 21 جانفي 2016

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 23:05:12

- بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية التي تمتد من 8 إلى 22 جانفي 2017 أعدت مدينة العلوم بتونس، برنامجا خاصا من الأنشطة العلمية والثقافية يتواصل خلال الفترة من 11 إلى 21 جانفي الجاري ويتضمن بالخصوص 35 ورشة علمية موازية لكل البرامج البيداغوجية لتلامذة المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.وأفادت كاهية مديرة الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس نجوى باي، خلال ندوة صحفية خصصت اليوم الخميس، لتقديم برنامج العطلة المدرسية إلى جانب الخطوط العريضة لبرنامج المدينة لسنة 2017 ان الورشات العلمية تتطرق إلى مواضيع مدرجة ضمن البرامج البيداغوجية لمختلف المراحل التعليمية ومن بينها ورشة حول "درجات تحت الصفر بالنيتروجين السائل" و"الضغط والفراغ" و"التنفس" و"تشريح القلب" و"استخراج الحمض النووي" و"الحركة الظاهرية للشمس" و"الحساب الذهني".ولاحظت ان ميزة هذه الورشات العلمية المبرمجة التي ستنتظم بشكل يومي طيلة فترة العطلة بمعدل 6 ورشات في اليوم، تتمثل في الاختلاف من حيث المواضيع المطروحة وثرائها، فضلا عن احتوائها على الجانب التطبيقي الفرجوي.ويشمل برنامج العطلة المدرسية أيضا 10 محاضرات للعموم و8 محاضرات للشباب حول محاور مختلفة في علاقة بالخصوص "بتاريخ تونس عبر علم الوراثة" و"الحساب العجمي"، إلى جانب عرض فيلم للصور المتحركة حول "الروبوهات" وعرض شريط وثائقي يتناول "الآلات المتاتية من الشرق".كما استعرضت نجوى باي، الخطوط العريضة للبرنامج العلمي السنوي لمدينة العلوم بتونس لسنة 2017، والذي يحتوي على معرض تفاعلي مؤقت حول "اسرار الاليات الميكانيكية" انطلق منذ 15 نوفمبر 2016 ويتواصل إلى غاية 16 ماي 2017، مضيفة ان هذا المعرض يمكن رواد المدينة من اختبار عديد الاليات المبتكرة كمقبض الباب وهزاز الهاتف وآلة الانذار، التي تقوم بنقل الحركة وتحويلها واكتشاف اسرارها.وأضافت، انه من المبرمج ان يلتئم إثر هذا المعرض التفاعلي، معرض خاص ب"الروبوهات"، التي سيقع استقبالها لاول مرة في مدينة العلوم، حسب تأكيدها، وذلك خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2017، إضافة إلى عديد السهرات الفلكية بمعدل سهرة كل ثلاثي، وخمس مدارس صيفية، وليلة النجوم، وعديد الورشات العلمية على مدى السنة وأنشطة احتفالية بمناسبة "اليوم العالمي للماء" و"يوم الارض" و"يوم مشاهدة الشمس".وأفادت المتحدثة انه وبالتعاون مع وزارة التربية، ستخصص مدينة العلوم بتونس لاول مرة درسا في علم الفلك موجه للتلاميذ وأساتذة الاعدادي والثانوي.وشكلت الندوة الصحفية مناسبة للتعريف بمكونات قرية العلوم بتطاوين المدرجة ضمن البرنامج العلمي السنوي 2017، حيث أبرز مدير القرية جمال الجري، ان هذه القرية النموذجية هي الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية، وهي عبارة على امتداد لمدينة العلوم بتونس في المناطق الداخلية.وأشار الجري إلى ان فضاء قرية العلوم بتطاوين يحتوي على معرض "ديناصورات الصحراء"، وهو "المعرض الوحيد في العالم الذي يتحدث عن الديناصورات الافريقية"، حسب قوله، مضيفا انه وقع تصنيعه في مدينة العلوم بخبرات تونسية 100 بالمائة، وهو يهدف اساسا الى التعريف بالارث الجيولوجي الوطني، ويتكون من خمس ديناصورات متحركة تصدر أصواتا وبعض المتحجرات التي تم اكتشافها بالجهة.واوضح الجري، ان القرية تتضمن معارض علمية على غرار معرض "للرياضيات" و"الفيزياء" و"وحدات تفاعلية في علوم الاحياء" و"معرض لعلوم الفلك"، الى جانب المعارض القارة، مبينا انه يقع تاثيت هذه المعارض بورشات وعروض علمية خاصة خلال العطل المدرسية.