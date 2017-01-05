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اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين يعبرعن رفضه مشروع خطة تفعيل اصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ويدعو الوزارة إلى سحبه

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - عبر الأساتذة الجامعيون المنضوون في نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، في بيان حصلت (وات) على نسخة منه اليوم الخميس، عن رفضهم لمشروع خطة تفعيل اصلاح التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكوين لجان مختصة في الغرض الذي تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدها الوزير يوم الثلاثاء 3 جانفي الجاري.
ودعت نقابة "إجابة" وزارة الإشراف الى سحب هذا المشروع والى تحمل مسؤوليتها أمام الجامعيين وأمام الوطن في القيام بإصلاح جدي بعيدا عن ما وصفوه بـ"الفرقعات الإعلامية والطموحات السياسية"، وفق نص البيان.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى رفض هذا المشروع ومساءلة القائمين عليه الذين تسببوا، بحسب ما جاء في البيان، في "إضاعة أكثر من خمس سنوات من عمر جامعة عمومية تحتضر إلى جانب تسببهم في هدر للمال العام وتسريع هجرة الكفاءات الجامعية".
وطالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، ايضا، الجامعيين والمجالس العلمية إلى تحمل مسؤولياتهم ورفض هذا المشروع وعدم المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذه اللجان "بنيت على أساس محاصصة بين الوزارة والنقابة الكلاسيكية في إقصاء وتجاهل تامّين للمكونات الأساسية والفاعلة في الجامعة من جمعيات علمية ونقابات مستقلة بالإضافة إلى إنعدام التنسيق مع وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وتغييب النسيجين الاقتصادي والصناعي وجمهور الطلبة والأساتذة الذين يعتبرون العنصر الأساسي في هذا الإصلاح".
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع الذي وصفته بـ " الفضفاض " الذي ستعتمد عليه الوزارة، اليوم، لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، "يفتقد لأي طابع علمي أو منهجية بحث دقيقة، باعتبار أنه غَيّب مسائل محورية على رأسها مراجعة القانون الأساسي للجامعيين الشفافية في مناظرات الإنتداب ودمقرطة الهياكل البيداغوجية والعلمية، وكذلك نزيف هجرة الجامعيين والمناولة في الجامعة وآليات التحفيز على أساس التميز والإنتاجية والبنية التحتية للمؤسسات الجامعية".



Publié le:2017-01-05 22:03:42

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