اتفاق تعاون فى مجال النقل الجوي بين تونس والكونغو

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات - صادقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، خلال جلسة عقدتها الخميس بباردو، على اتفاق تعاون فى مجال النقل الجوي بين تونس وجمهورية الكونغو.

وينص الاتفاق، أساسا، على منح كلا الطرفين المتعاقدين حقوقا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة والمتمثلة خاصة في حق عبور اقليم الطرف الآخر دون هبوط وحق الهبوط لأغراض غير تجارية.

كما ينص على حق كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها باقليم الطرف الآخر شرط اصدار الطرف الاخر لرخصة التشغيل اللازمة لمؤسسات الطيران المعنية بالاتفاق.

ويلتزم كل من تونس وجمهورية الكونغو، بمقتضة هذا الاتفاق، بالاعتراف بصحة شهادات صلاحية الطائرات وشهادة الأهلية والاجازات الممنوحة أو المعتمدة من قبل الطرف الاخر الى جانب اعفاء الطائرات المستعملة في خدمة جوية وكذلك معداتها ومدخرات الوقود من الضرائب والرسوم عند دخولها اقليم الطرف الآخر.

ويمنح الاتفاق الحق لكل مؤسسة معينة من أحد البلدين في انشاء مكاتب باقليم الطرف الآخر بغية بيع وتسويق خدمات النقل الجوي، مع الزام الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف الآخر بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة باجمالي الحركة المنقولة لمؤسسات الطيران المرخص لها الانتفاع بالاتفاق.

كما يتيح لكل مؤسسة نقل جوي معنية به، تحويل فائض الايرادات على المصروفات الذي تحققه باقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن نقل المسافرين والبضائع والبريد وفقا لأنظمة الصرف المعمول به.

وينص، ايضا، على التزام كلا البلدين بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع مع اسداء المساعدة اللازمة عند وقوع الخطر وعند الحاجة.







Publié le:2017-01-05 21:01:18

