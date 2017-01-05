الحرشاني: سيتم التعامل مع العائدين من بؤر النزاع بحسب ما نص عليه الدستور

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 18:56:46

- أثنى وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، لدى زيارته صباح اليوم الخميس مقر الثكنة العسكرية بالقصرين، على جهود القوات العسكرية في الحرب على الإرهاب والذود عن حرمة الوطن.وأكد الحرشاني أن الدولة التونسية ووزارة الدفاع قامتا بجهد هام في مجال تحسين ظروف عمل العسكريين بمختلف جهات الجمهورية حتى يتمكنوا من دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيرا في هذا الخصوص إلى الحرص على تمكينهم من التجهيزات والوسائل الضرورية لمهامهم والى الانطلاق في تكوين جيل جديد من العسكريين والعمل على تطوير النظام الاستخباراتي والمعلوماتي للوزارة.وبخصوص مشروع بناء مصحة عسكرية بالقصرين، أفاد الوزير بأنه تم توفير قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع في انتظار فض بعض الإشكاليات العقارية المتعلقة بها، مؤكدا أنه سيتم العمل على التسريع في انجازه.وأضاف أن وزارة الدفاع تقوم بدورها في مجال تأمين حدود البلاد، وخاصة مع الجزائر، من المخاطر الإرهابية المحتملة وأن الوحدات العسكرية على أتم الأهبة والاستعداد لحماية البلاد والدفاع عن أمنها.وفيما يتعلق بالعائدين من بؤر النزاع أكد وزير الدفاع الوطني أنه سيتم التعامل معهم بحسب ما نص عليه الدستور وقانون الإرهاب.واطلع وزير الدفاع بالمناسبة على ظروف عمل الوحدات العسكرية بكل من الثكنة العسكرية بالقصرين وثكنة الهادي حفشة بسبيطلة.