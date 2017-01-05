استئناف الانتاج بوحدة لتعليب المياه المعدنية بعد الحجز المؤقت لكمية من منتوجها بجندوبة

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 18:51:38

- أصدرت الادارة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، قرارا باستئناف عملية الانتاج انطلاقا من 4 جانفي 2016 بوحدة تعليب المياه المعدنية، التي تم مؤخرا الحجز المؤقت لكمية من منتوجها لدى أحد الموزعين بولاية جندوبة.ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر الخميس عن الديوان، بناء على نتائج التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها بمخبر ديوان المياه المعدنية، على عينات مقتطعة من الحفرية والمنتوج النهائي المعلب لهذه الوحدة، والتي أثبتت سلامة المنتوج ونقاوته من أية جراثيم مضرة بصحة المستهلك.وأوضح مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية، رزيق الوسلاتي في تصريح ل(وات) ان الديوان قام بعمليات تطهير وتعقيم كل التجهيزات بالوحدة المعنية تحت إشراف خبراء مختصين، مؤكدا ان عملية انتاج المياه المعلبة سليمة بهذه الوحدة ومطابقة للمواصفات المعمول بها في المجال.وأضاف ان عمليات التطهير والتعقيم لتجهيزات هذه الوحدة لتعليب المياه هي إجراء وقائي يقوم به ديوان المياه المعدنية في إطار أنشطته الرقابية الدورية وكل ما تطلب الأمر ذلك، لافتا إلى ان نسبة المياه المعدنية المعلبة التي يثبت تلوثها تعد "ضئيلة جدا"، حسب تقديره، مقارنة بحجم الانتاج، وان حدوث التلوث يعود غالبا إلى عدم احترام الطرق المثلى لقواعد حفظ الصحة أثناء عمليات التخزين والتوزيع.وطمأن الديوان المستهلكين بأن انتاج المياه المعدنية في تونس يخضع لآليات رقابية مشددة طبقا لكراس الشروط المنظم للقطاع وللمواصفات التونسية المعمول بها حيث تقوم فرق المراقبة التابعة للديوان بمهمات رقابية دورية وفجئية لكل الوحدات يتم خلالها اقتطاع عينات على مستوى كل مراحل التعليب، وإخضاعها للتحاليل بمخبر الديوان المعتمد من قبل المجلس الأعلى للاعتماد بالإضافة الى المراقبة الذاتية التي تقوم بها هذه الوحدات على مستوى مخابرها الذاتية كل ساعتين، وفق ذات البلاغ.يذكر ان مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي كان أكد في تصريح سابق ل(وات) تلوث كمية من المياه المعدنية المعلبة التي تم حجزها مؤخرا في بعض المحلات التجارية للبيع بالجملة بولاية مدنين، بعد ثبوت عدم صلوحيتها للاستهلاك لاحتواء البعض منها على جرثومة "الزائفة الزنجارية"، لافتا في المقابل إلى صلوحية كمية أخرى من نفس العلامة التجارية، تم حجزها وقتيا بإحدى محلات للبيع بالجملة بولاية جندوبة، قبل ان تظهر التحاليل المخبرية التي قامت بها وزارة الصحة على عينة منها سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعمول بها.