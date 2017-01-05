الشاهد يتلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة بيكين على رأس وفد من رجال الأعمال

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات - تلقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس، خلال لقائه بقصر الحكومة بالقصبة بنائب وزير الشؤون الخارجية الصيني تشانغ مينغ، دعوة رسمية من نظيره الصيني لزيارة بيكين على رأس وفد من رجال الأعمال لدفع الشراكة الثنائية ودعم التعاون بين البلدين.



وأفاد نائب وزير الخارجية الصيني، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن اللقاء تطرق إلى واقع وآفاق علاقات الصداقة العريقة والتعاون بين تونس والصين والسبل الكفيلة بالارتقاء بها الى مستوى الشراكة الفعلية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص بلاده على انجاز مجمل المشاريع المبرمجة وتنفيذ حزمة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار، معربا عن أمله في أن تساهم في انجاز عدد من المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.

كما هنّأ المسؤول الصيني رئيس الحكومة بنجاح مؤتمر الاستثمار، الذي قال إنه يعكس الصورة الإيجابية ويترجم السمعة الطيبة التي تحظى بها تونس في الأوساط الدولية.

يشار إلى أن نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني تشانغ مينغ يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 4 إلى 6 جانفي الجاري.

وكان التقى أمس الأربعاء رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وأكد أن بلاده ستدعم بقوة مقترح الإستثمار والإنتصاب في تونس، بهدف تشغيل الشباب والتوجه نحو الأسواق الخارجية الأوروبية والإفريقية.







Publié le:2017-01-05 18:30:34

