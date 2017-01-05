قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون يتعزز بوحدات صحية جديدة مجهزة بأحدث المعدات الطبية

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 18:24:25

- تعزز قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيون بباب سعدون بالعاصمة، ب 12 وحدة صحية منها 8 قاعات فحص مجهزة بأحدث المعدات الطبية في مجال تشخيص وعلاج أمراض العيون وستة مكاتب خاصة بالتسجيل وفضاءين خاصين بالتوجيه والارشاد.وأكدت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة اليوم الخميس خلال موكب تدشين هذا القسم بعد توسعته، ان هذه الانجازات الجديدة ستتيح التقليص من الاكتظاظ ومن مدة انتظار المواعيد بقسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس الذي يستقطب يوميا قرابة 500 مريضا، وستساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيرة إلى نحو 18 طبيبا سيؤمنون يوميا هذه العيادات الخارجية.ولفتت إلى ان هذا المشروع يندرج ضمن 148 من المشاريع الجاهزة، التي لم يدخل جلها بعد حيز الاستغلال بسبب قلة الموارد البشرية أو التجهيزات مضيفة ان 74 مشروعا دخلت طور الاستغلال خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2016 ومن جهته أفاد المدير العام لمعهد الهادي الرايس لامراض العيون مراد حزي في تصريح ل/وات/ ان قسم العيادات الخارجية بمعهد الهادي الرايس دخل حيز الاستغلال منذ يوم 6 نوفمبر 2016 بعد أشغال توسعته التي كانت انطلقت في سبتمبر 2014 وانتهت في أفريل 2016 بتكلفة جملية تناهز 2200 ألف دينار، مذكرا بان طاقة استيعاب قاعة استقبال المرضى تصل الى 200 مريض يوميا.