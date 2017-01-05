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بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 18:18:24

- قال الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في حوار في برنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انه لا يستطيع تصديق بان الدعاة الذي زاروا تونس بعد الثورة سبب الإرهاب في البلاد.وأضاف محمد عبو " السياسي الذي يربط الإرهاب بالدعاة الذين زارو تونس "يستبله" في التوانسة مضيفا " الشباب الذي سافر الى الخارج كان متناثرا بالأفكار الجهادية عبر الانترنت وليس عبر المساجد او الدعاة.وعلق محمد عبو على اتهامات عبد الفتاح مورو لوزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي بحل جهات الاستعلامات قائلا " ليس لنا جهاز مخابرات أصلا وإقالة بعض المسؤولين الأمنيين في 2011 كان قبل الثورة السورية.وقال محمد عبو " اتعاطف مع قادة النهضة الذين يواجهون حملة شرسة جعلتهم يتعاملون بطريقة بعيدة عن التعقل مضيفا " لديهم الحق فلدينا مجموعة من المواطنين " يمكن استبلاههم بكل سهولة.