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عمليات بيضاء استعدادا لمجابهة تساقط الثلوج بولاية جندوبة

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - استعدادا لمجابهة موجة الثلوج المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة حسب تأكيدات التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بولاية جندوبة بعمليات بيضاء بالطرقات المعنية بتساقط الثلوج والمهددة بالانقطاع، وذلك تفاديا لعزلة متساكني المناطق الأكثر تضررا من الثلوج.
كما قامت بجلب كميات هامة من الملح لتخزينها بمناطق تساقط الثلوج خصوصا بمدينة عين دراهم، بالإضافة إلى توفير الآلات والمعدات الضرورية من شاحنات خاصة وآلات جارفة وآلات ماسحة مختصة في إزالة الثلوج وتسهيل الحركة المرورية.



Publié le:2017-01-05 18:15:31

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1 de 1 commentaires pour l'article 136444

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 05 Janvier 2017 à 18h 50m | Par           
التأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ...والوقاية مسبقا....... عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> الدعوة لخلية أزمة لتجنيد كل المصالح من جيش وحماية مدنية والهلال الأحمر والمسؤولين الجهويين ووزارة التجهيز والشركات العمومية للماء والكهرباء ومصالح التضامن الإجتماعي وغيرها ذات العلاقة للتأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ....أهالينا و أخواننا وأحبابنا يستحقون المساعدة العاجلة ... عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>>



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