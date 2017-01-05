عمليات بيضاء استعدادا لمجابهة تساقط الثلوج بولاية جندوبة

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات - استعدادا لمجابهة موجة الثلوج المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة حسب تأكيدات التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بولاية جندوبة بعمليات بيضاء بالطرقات المعنية بتساقط الثلوج والمهددة بالانقطاع، وذلك تفاديا لعزلة متساكني المناطق الأكثر تضررا من الثلوج.

كما قامت بجلب كميات هامة من الملح لتخزينها بمناطق تساقط الثلوج خصوصا بمدينة عين دراهم، بالإضافة إلى توفير الآلات والمعدات الضرورية من شاحنات خاصة وآلات جارفة وآلات ماسحة مختصة في إزالة الثلوج وتسهيل الحركة المرورية.







Publié le:2017-01-05 18:15:31



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