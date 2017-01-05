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Politique

سفير أمريكا بتونس يؤكد إلتزام بلاده بمزيد دعم جهود تونس في مجال ترسيخ الحقوق والحريّات ومأسستها

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - أكّد دانيال روبنستين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، خلال لقائه اليوم الخميس مع مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلتزام بلاده بمزيد دعم جهود تونس في مجال ترسيخ الحقوق والحريّات ومأسستها، إنسجاما مع القيم المشتركة للبلدين الذين ينتميان، إلى مصاف الأمم الديمقراطية، وفق تعبيره.

كما نوه السفير الأمريكي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، بالخطوات الواثقة التي قطعتها تونس على درب ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والوسطية، مضيفا أن تمسك تونس بنهج الوحدة الوطنيّة في مختلف مسارات الفعل السياسي والتنموي، من شأنه أن يعزّز قدراتها في حربها ضدّ الارهاب والتطرف.
وكان اللقاء مناسبة لمناقشة واقع وآفاق التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المتصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم مشاركة المجتمع المدني، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التوقّي من الفكر المتطرف.



Publié le:2017-01-05 17:00:59

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