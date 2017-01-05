سفير أمريكا بتونس يؤكد إلتزام بلاده بمزيد دعم جهود تونس في مجال ترسيخ الحقوق والحريّات ومأسستها

كما نوه السفير الأمريكي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، بالخطوات الواثقة التي قطعتها تونس على درب ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والوسطية، مضيفا أن تمسك تونس بنهج الوحدة الوطنيّة في مختلف مسارات الفعل السياسي والتنموي، من شأنه أن يعزّز قدراتها في حربها ضدّ الارهاب والتطرف.
وكان اللقاء مناسبة لمناقشة واقع وآفاق التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المتصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم مشاركة المجتمع المدني، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التوقّي من الفكر المتطرف.
Publié le:2017-01-05 17:00:59
Par:mohamedjerba (France )
Sur:صور مفبركة من القصرين تحمل شعار قناة الجزيرة واتهام للقناة بالتحريض على التظاهر