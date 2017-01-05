القاضية فوزية علية توضح بخصوص ما راج حول ترشيحها لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 16:31:20

- اعتبرت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف، فوزية علية، التي تم ترشيحها من قبل هيئة القضاء العدلي لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، أنها تعرضت إلى "حملة تشويه وقذف وتجريح في شخصها"، مؤكدة أن ترشيحها لهذه الخطة انبنى على معايير الكفاءة والاقدمية والاستقلالية وتم على أساسها اختيارها من بين عدد من المترشحين بعد التناظر وطبق ملفات وسماعات مباشرة من الهيئة.ونفت فوزية علية، في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، ما تم ترويجه من أنها لم تعمل أبدا بمحكمة التعقيب، مؤكدة أنها اشتغلت بالمحكمة المذكورة منذ سبتمبر 2004 إلى مارس 2006 ثم من مارس 2011 الى سبتمبر 2011 وتم تكليفها بإعداد بعض الملفات التي تعرض على الدوائر المجتمعة.وأضافت أن ممارستها للقضاء طوال فترة الاستبداد كانت باستقلالية وحياد تامين ما جعلها "من القضاة المحرومين من المسؤوليات القضائية".كما أنها لم تنل ترقيتها إلى الرتبة الثانية إلا بعد الطعن في الحركة القضائية لسنة 1996 أي بعد تجميد ترقيتها مدة ثلاث سنوات، ولم تحظ بالمسؤوليات القضائية إلا بعد الثورة وفي نطاق رفع المظالم، بحسب ذات البلاغ.أما في ما يتعلق بإلحاقها في خطة الممثل الجهوي للموفق الاداري بالكاف سنة 2006 فقد ذكرت القاضية فوزية علية أنه تم اختيارها لهذا المنصب لتوفر فيها شروط الأقدمية والإقامة في الجهة، مؤكدة أنها طالبت من تلقاء نفسها بإنهاء هذا الالحاق والرجوع الى القضاء بعد مرور خمس سنوات.وأوضحت بخصوص ما راج حول علاقتها بجمعية أمهات تونس، أنها انخرطت في هذه الجمعية ضمن مجموعة من النساء المثقفات، على اعتبار انها مرتبطة بالجمعية الدولية المعروفة "الحركة الدولية للأمهات"، مبينة أن هذا الانخراط دام عدة أشهر قبل أن تتعرف المجموعة على شخصية سيدة العقربي رئيسة جمعية أمهات تونس وخلفياتها.