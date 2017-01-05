غلق 62 روضة اطفال عشوائية بولاية نابل

وبين المعتمد الاول لولاية نابل عبد الرؤوف الكلابي لمراسلة (وات) بالجهة، أن الخروقات تتمثل بالخصوص فى "احتضان أطفال دون احترام الصيغ القانونية، وغياب أشكال العمل الضرورية وشروط السلامة والصحة، بالاضافة الى غياب كراس شروط منظم لهذه الفضاءات".
ويبلغ عدد رياض الاطفال المرخص لها بولاية نابل حوالي 350 روضة تؤم 17288 طفلا، في حين يبلغ عدد محاضن الاطفال 10 محاضن.
Publié le:2017-01-05 14:35:31
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يساند الحركات الاجتماعية والمدنية السلمية ويستنكر العنف