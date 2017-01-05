غلق 62 روضة اطفال عشوائية بولاية نابل

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات - تم خلال سنة 2016 غلق 62 روضة أطفال عشوائية بولاية نابل، عقب القيام بزيارات معاينة وجلسات متابعة وتقييم من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي يترأسها والي الجهة.

وبين المعتمد الاول لولاية نابل عبد الرؤوف الكلابي لمراسلة (وات) بالجهة، أن الخروقات تتمثل بالخصوص فى "احتضان أطفال دون احترام الصيغ القانونية، وغياب أشكال العمل الضرورية وشروط السلامة والصحة، بالاضافة الى غياب كراس شروط منظم لهذه الفضاءات".

ويبلغ عدد رياض الاطفال المرخص لها بولاية نابل حوالي 350 روضة تؤم 17288 طفلا، في حين يبلغ عدد محاضن الاطفال 10 محاضن.







Publié le:2017-01-05 14:35:31

