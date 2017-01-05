الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب للفترة المقبلة أبرز محاور لقاء الباجي قايد السبسي بمحمد الناصر

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 13:58:13

- مثل الوضع العام بالبلاد، والأولويّات التشريعية لمجلس نواب الشعب للفترة المقبلة، محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.وتناول اللقاء، أهميّة الدور الإقليمي الذي تضطلع به تونس في إيجاد الحلول اللازمة للملف الليبي، ونتائج اللقاء الذي دار أمس الإربعاء بباردو بين محمد الناصر ونظيره الليبي عقيلة صالح عيسى، بحضور رؤساء الكتل النيابية.يشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، تندرج في إطار تعزيز المساعي الرامية إلى حل الأزمة الليبية في كنف الحوار والإتفاق السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين، ودون تدخل أجنبي في الشأن الليبي.