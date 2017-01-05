Radio Babnet Tunisie  On Air: Fairouz - Fairouz-Zurouni  
Politique

الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب للفترة المقبلة أبرز محاور لقاء الباجي قايد السبسي بمحمد الناصر

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - مثل الوضع العام بالبلاد، والأولويّات التشريعية لمجلس نواب الشعب للفترة المقبلة، محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وتناول اللقاء، أهميّة الدور الإقليمي الذي تضطلع به تونس في إيجاد الحلول اللازمة للملف الليبي، ونتائج اللقاء الذي دار أمس الإربعاء بباردو بين محمد الناصر ونظيره الليبي عقيلة صالح عيسى، بحضور رؤساء الكتل النيابية.
يشار إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، تندرج في إطار تعزيز المساعي الرامية إلى حل الأزمة الليبية في كنف الحوار والإتفاق السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين، ودون تدخل أجنبي في الشأن الليبي.



Publié le:2017-01-05 13:58:13

cadre-03a8ffad8a7adbc4442666bb9f3a3b8f-2017-01-05 13:58:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136436



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12978,9

  • (03/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45381 DT        1$ =2,35713 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/01)   1001,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136436 391|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires