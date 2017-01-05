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Sport

اصابة عون امن اصابة خطيرة خلال مباراة النادي الافريقي وPSG

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - اعلنت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن تعرض حافظ الامن "كريم البرهومي" امس خلال المباراة الودية بين النادي الافريقي وباريس سان جيرمان الفرنسي بملعب رادس الى اصابة خطيرة بواسطة الة حادة على مستوى اسفل العين استوجبت نقله الى المستشفى حيث اجريت عليه عملية جراحية وحالته مستقرة.

وتعرض عون الامن الى الاصابة اثر حصول مناوشات واحداث شغب بين الجماهير خلال الشوط الثاني من المباراة.
وكان هذا اللقاء الودي انتهى بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية نظيفة.



Publié le:2017-01-05 13:51:29

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1 de 1 commentaires pour l'article 136435

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 05 Janvier 2017 à 14h 13m |           
الشغب الإعلامي بسبب الشغب الجماهيري

الشغب الجماهيري بسبب الشغب الإعلامي

الشغب الإعلامي بسبب الشغب الجماهيري

الشغب الجماهيري بسبب الشغب الإعلامي

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