30 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل و الطبوبي سيترأس القائمة التوافقية

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 13:47:31

- قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس ان عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل بعد انتهاء الآجال القانونية تجاوزت الثلاثين ترشحا.وأضاف الشفي خلال اشرافه بمنطقة برج السدرية من ولاية بن عروس على احياء ذكرى 5 جانفي 1950 ان "الاتحاد باعتباره مرجعا من مراجع التوافق حريص كل الحرص على ان تصاغ قائمة توافقية تحظى بأكبر قدر ممكن من الاجماع وان تنال التوافق المطلوب داخل الهيئة الإدارية" مشيرا الى ان القيادي في المكتب التنفيذي الحالي نور الدين الطبوبي سيحظى بشرف قيادة هذه القائمة التي ستضم في عضويتها أغلب أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي.وبخصوص التحضيرات للمؤتمر الذي تنطلق أشغاله يوم 22 جانفي الحالي وتتواصل إلى غاية 25 من نفس الشهر، قال الامين العام المساعد للاتحاد انها تسير بشكل عادي ووفق النسق المطلوب مؤكدا ان التنافس سيكون مضمونا لكل المترشحين لعضوية للمكتب التنفيذي الجديد.واعتبر الشفي ان هذه المحطة ستكون "محطة متميزة نظرا لطبيعة المرحلة التي شهدتها المدة النيابية المنقضية والتي اتسمت بأبعاد استثنائية تزامنت مع الثورة وماترافق معها من أحداث جسام على كافة المستويات وتوجت بقيادة الاتحاد لحوار وطني استثنائي مكن البلاد من عبور هذه المرحلة بأخف الاضرار"، وفق تعبيره.