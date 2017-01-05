خلاص الخطايا المرورية قبل خلاص معاليم الجولان لسنة 2017

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 13:35:05

- دعت وزارة المالية أصحاب السيارات الى خلاص الخطايا المرورية المتعلقة بهم قبل خلاص معاليم الجولان لسنة 2017، وذلك فى اطار تطبيق أحكام الفصل 53 من قانون المالية لهذه السنة.وأفادت الوزارة، فى بلاغ لها، أنه فى صورة تعدد هذه الخطايا، يتعين على الاقل دفع مبلغ ثلاث خطايا ويمكن تاجيل خلاص المبلغ المتبقى على أن يتم ذلك قبل موفى السنة.