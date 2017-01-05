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Politique

المجلس النقابي الوطني للأئمة يؤكد وجود شغور في خطط الأئمة والخطباء في أكثر من ألف مسجد

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد كاتب عام المجلس النقابي الوطني للأئمة ، شهاب الدين تليش، أن أكثر من ألف مسجد في مختلف جهات الجمهورية تعيش حالة شغور في خطط الأيمة والخطباء.

وطالب المجلس النقابي الوطني للأئمة واطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس، "بالاسراع في تعيين وزير للشؤون الدينية وايلاء الشأن الديني ما يستحقه من العناية .
" وتطرق تليش، الى ما اعتبره "ظاهرة الاعتداء على الأئمة والخطباء من قبل مجموعات وصفها بالمتشددة، و"تعرضهم للملاحقة من قبل الأمن وتوجيه تهم كيدية لهم" مطالبا بضرورة قيام وزارة الشؤون الدينية "بواجبها في حماية منضوريها من كل أشكال الاعتداءات والتجاوزات التي تطالهم من أطراف متعددة بعيدة عن الشأن الديني.
" وفق تعبيره وقدم المجلس النقابي الوطني للأئمة خلال هذه الندوة الصحفية عينات من الأئمة الذين تعرضوا لاعتداءات ،على غرار امام الخمس مختار النموشي الذي تحدث عن اعتداء تعرض له من قبل مجموعة متشددة في أحد مساجد سيدي حسين نهاية شهر ديسمبر 2016، رغم تعيينه الرسمي من قبل السلط الجهوية لوزارة الشؤون الدينية.



Publié le:2017-01-05 14:26:37

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