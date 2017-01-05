في لقاء رئيس الجمهورية بالسفير القطري: تأكيد على استثنائية العلاقات بين البلدين

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 14:03:23

- أكد السفير القطري سعد ناصر الحميدي على عزم دولة قطر الاستمرار في وقوف بلده إلى جانب تونس ومواصلة توطيد العلاقة مع تونس، وجاء ذلك خلال تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.ومن جهته أكد رئيس الجمهورية شكره لدولة قطر وللشعب القطري على الوقوف إلى جانب تونس خلال مؤتمر الاستثمار. كما حضر اللقاء صبري الباشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية.وكان الحميدي شغل منصب سفير قطر لدى تونس لثماني سنوات قبل تعيينه في منصب مدير ديوان وزير الخارجية القطري في سنة 2014، كما تمت في الاثناء ترقيته الى درجة وزير. وبقي في منصبه ذاك الى حدود تعيينه سفيرا في تونس مرة اخرى.ويعتبر الحميدي من أعمدة السلك الدبلوماسي القطري حيث شغل مناصب عديدة من ضمنها مدير لمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وسفيرا في سلطنة عمان ومديرا لمكتب وزير الخارجية مؤخرا. وهو متحصل على الماجستير في العلوم السياسية.كما تسلّم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد :- إسحاق روبارتو طورّاس باريوس Isaac Roberto Torres Barrios، سفير جمهورية كوبا.- لويز أماندا دي سوزا Louise Amanda De Sousa، سفيرة المملكة المتحدة.- بهار الدين هارون إبراهيمBaharadine Haroune Brahim ، سفير جمهورية تشاد مع الإقامة بالجزائر.