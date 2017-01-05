قابس: العثور على البحار المفقود بالزارات بعد ان تقاذفت الامواج قاربه

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 12:43:46

- تمكنت وحدات الحرس البحري بقابس ظهر اليوم الخميس بمعاضدة عدد من البحارة من العثور على البحار المفقود منذ صباح اليوم بالزارات وذلك في عرض البحر بعد ان فقد السيطرة على قاربه وجرفته المياه و هو في حالة جيدة وفق اذاعة تطاوين.