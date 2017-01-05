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اضطراب فى توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق التابعة لولاية تطاوين

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الخميس، عن تسجيل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق بني مهيرة وقصر عون والمرة والرهاش وبني أحمد ورأس الوادي من ولاية تطاوين، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 06 جانفي 2017 .

وأوضحت الشركة، فى بلاغ لها، ان هذا الاضطراب يعود لأعمال الصيانة التي تقوم بها مصالح الشركة ببعض المنشآت المائية.





Publié le:2017-01-05 12:17:35

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