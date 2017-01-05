تواصل إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد مع ارتفاع كلفته من 37 إلى 51 مليون دينار

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 15:20:22

- يتواصل خلال السنة الحالية في 7 معتمديات من ولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة الذي يتضمن مشاريع تخص البنية الاساسية والتزويد بالماء الصالح للشرب والمحافظة على المياه والتربة وتنمية الانتاج النباتي، وفق ما ذكره رئيس وحدة تسير مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في سيدي بوزيد محمد صغير سليماني.وأوضح نفس المصدر في تصريح لمراسلة (وات) أن مشروع التنمية المندمجة في سيدي بوزيد كان قد انطلق فعليا في جوان 2010 وقد حددت له فترة إنجاز تدوم 5 سنوات لكن أحداث الثورة انعكست على تقدم إنجاز المشروع وتسبّبت في تأخيره ليتواصل إلى موفى سنة 2018 لذلك تم تحيين البرامج ودراسة تقييم نصف مرحلية وتحيين تكلفة المشروع لتصبح 51 مليون دينار عوضا عن 37 مليون دينار.وتتمثل أهم مكونات المشروع في برمجة 98 كلم من المسالك الفلاحية أنجز منها 76 كلم والبقية في مرحلة الفرز الفني للعروض وتزويد منطقتين بالماء الصالح للشرب أنجزت منهما منطقة والثانية في مرحلة طلب العروض إلى جانب إحداث 600 هكتار من المناطق السقوية تم الانتهاء من نصفها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة والعديد من الاشغال الغابية والرعوية كالتشجير الغابي لمساحة 650 هكتارا تم تشجير 450 هكتارا منها والبقية بصدد الانجاز ومشاريع لفتح مسالك غابية ( حوالي 16 كلم) وإحداث 40 كلم من المسالك الغابية و18 نقطة مياه بعضها في طور الانجاز.وبخصوص المحافظة على المياه والتربة أشار محمد صغير سليماني إلى أنه تمّت برمجة تركيز عدد من الروابي لمقاومة السيلان والانجراف تم إنجاز 3 الاف هكتار من جملة 3500 هكتار وإحداث 85 منشأة لتغذية المائدة المائية ومنشآت فرش المياه (تشبه السدود) وتهيئة 4 مناطق سقوية مروية بمياه النشر على غرار وادي الفك والهشيم على مساحة 2400 هكتار أنجز منها 1900 هكتار والبقية يتم استكمال انجازها في موفى جوان 2017.ويشمل الجزء الخاص بتنمية الانتاج النباتي اقتناء المشاتل لدعم الفلاحين حيث تم تزويد عدد من الفلاحين بما يقارب 130 الف شتلة (زيتون، لوز، تين، مشمش) فيما سيتم توزيع 20 الف شتلة خلال سنة 2017.ويتضمن برنامج التنمية المندمجة أيضا تكوين عدد من الفلاحين في اختصاصات متنوعة على غرار تربية البقرة الحلوب والزراعات تحت البيوت المحمية وتربية الاغنام وتكوين 177 منتفعا وبرمجة تكوين 125 منتفعا لسنة 2017.ويشار إلى أن المعتمديات التي سيشملها مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بسيدي بوزيد هي سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي والمكناسي وسوق الجديد والرقاب واولاد حفوز وسيدي بوزيد الشرقية .