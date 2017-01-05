تحت شعار ''حياة الكرام وموت العظام'' تنطلق الجمعة التظاهرة الجهوية ''أيام الشهيد'' في القصرين

Jeudi 05 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 16:03:08

- تحت شعار "حياة الكرام وموت العظام " تنطلق بصفة فعلية بداية من الغد الجمعة وإلى غاية الثامن من الشهر الجاري في مدن القصرين وتالة وفريانة فعاليات الاحتفالات الجهوية بالدورة السادسة لتظاهرة "أيام الشهيد" ، التي يأمل منظموها أن تكون دورة استثنائية، تحيي الذاكرة وتردّ الاعتبار لشهداء الجهة الذين استشهدوا خلال الحقبات التاريخية الماضية وإبان أحداث الثورة التونسية حسب ما ذكره رئيس هيئة تظاهرة " أيام الشهيد" في القصرين، رمزي خضراوي .وصرّح خضرواي لمراسلة (وات) أن هيئة تظاهرة " أيام الشهيد " برمجت جملة من الفقرات والأنشطة الثقافية والترفيهية والندوات الفكرية والعلمية والسهرات الفنية الملتزمة لتأثيث كامل أيام التظاهرة بالمعتمديات الثلاث المذكورة ، التي كان لشبابها دور كبير وفعّال في اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية وفق تعبيره ، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يلتئم يوم الجمعة بمدينة القصرين لقاء بين شباب ومواطني الجهة مع ممثلي الحكومة ، الذين وجهت لهم دعوة للحضور بهدف التحاور مع أبناء القصرين حول مشاغلهم ومطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية بهذه الجهة.وأضاف أنه سيتمّ في مدينة تالة خلال نفس اليوم تنظيم عرض موسيقي ملتزم لأولاد المناجم بدار ثقافة المنطقة ، وسيقع أيضا يوم السبت القادم تنظيم ندوة فكرية في مدينة القصرين تحمل عنوان " الشهيد بين التاريخ وواجب الذاكرة " وأمسية شعرية سيؤثثها شعراء من الجهة و تنظيم معرض وثائقي حول الثورة التونسية وعرض فيلم " تالة مون أمور " للمخرج التونسي مهدي هميلي مع عرض مسرحي شبابي بدار الثقافة بتالة .أما معتمدية فريانة فستشهد خلال نفس اليوم تنظيم ثلة من الأنشطة والفقرات التنشيطية والرياضية منها عرض للماجورات ودورة في كرة القدم ومعرض للفتاة الريفية وعرض فني للمطرب التونسي منير الطرودي.وأوضح أن الاحتفالات الجهوية "بأيام الشهيد " بالقصرين ستختتم يوم 8 جانفي 2017 بموكب رسمي كبير في فضاء المركب الثقافي بالقصرين المدينة ، سيحضره وفد حكومي وثلة من الاطارات والشخصيات الوطنية والجهوية وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ورؤساء الكتل الحزبية، سيخصص للترحم على أرواح شهداء الجهة إبان الثورة التونسية وتكريم عائلاتهم مع تنظيم احتفال كرنفالي متنوّع بوسط المدينة.وذكر خضرواي بالمناسبة أنه سيتم في إطار احتفالات الجهة ب"أيام الشهيد " تسمية عدد من المدارس الابتدائية والاعداية والمعاهد بعدد من مناطق الولاية بأسماء شهداء القصرين خلال حقبات تاريخية مختلفة منها ثورة علي بن غذائهم 1864 وثورة 14 جانفي 2011 ، مشيرا الى أن الهيئة المشرفة على التظاهرة عقدت اجتماعا مع الأطراف المعنية بمندوبية التربية للاتفاق على المؤسسات التي سيتم تسميتها بأسماء شهداء الجهة يوم 10 جانفي .