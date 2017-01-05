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الكشف عن خلية ارهابية مكونة من 5 عناصر تكفيرية تنشط بين معتمدية بني حسان بولاية المنستير والكرم الغربي

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - كشفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة بولاية المنستير يوم امس الاربعاء عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من خمسة عناصر تكفيريّة تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة تنشط بين معتمديّة بني حسّان من ولاية المنستير والكرم الغربي بتونس العاصمة.

واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية انه بالتحرّي مع أفراد الخليّة، إعترفوا بتبني الفكر التكفيري وحضور حلقات دينيّة بأحد المساجد بجهة الكرم الغربي والتي يتمّ خلالها تحريض الشباب على السّفر إلى بؤر التوتر للإنضمام للجماعات الإرهابيّة هناك، كما إعترفوا بأنهم على علاقة بعناصر إرهابيّة أصيلة جهة الكرم الغربي إضافة إلى علاقتهم بعناصر إرهابيّة أخرى متواجدة حاليّا ببؤر التوتر.
واضاف البلاغ ان النيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة بالإحتفاظ بكافة أفراد الخليّة الإرهابيّة المذكورة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإنضمام إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابيّة" وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



Publié le:2017-01-05 11:20:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 136416

Mandhouj  (France)  |Jeudi 05 Janvier 2017 à 11h 27m |           
تحية للقوات الأمنية .. الحرب على الارهاب يجب أن تكون على مستوى كبير من اليقظة ..



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