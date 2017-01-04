تونس وإيران تؤكدان حرصهما على الإرتقاء بعلاقات التعاون الثنائي

كما تم التطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وعبر الدبلوماسي الإيراني عن "حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والصداقة مع تونس"، مجددا الدعوة إلى وزير الشؤون الخارجية لزيارة طهران في أقرب الآجال، معربا عن ثقته في أن تؤدي هذه الزيارة إلى دعم علاقات الصداقة بين البلدين.
من جهته أبرز الجهيناوي أثناء اللقاء "حرص تونس على الإرتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين لتشمل مجالات جديدة، لاسيما على ضوء الإمكانيات الكبيرة المتاحة في تونس وإيران.
Publié le:2017-01-04 21:12:54
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
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