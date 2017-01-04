تونس وإيران تؤكدان حرصهما على الإرتقاء بعلاقات التعاون الثنائي

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 21:12:54

- مثل استعراض واقع التعاون بين تونس والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويره، محور اللقاء، الذي جمع اليوم الأربعاء وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي بسفير إيران لدى تونس، مصطفى بروجردي اللذين اتفقا خلال هذه المحادثة التي جرت بمقر الوزارة، على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال وعلى تكثيف نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين.كما تم التطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.وعبر الدبلوماسي الإيراني عن "حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والصداقة مع تونس"، مجددا الدعوة إلى وزير الشؤون الخارجية لزيارة طهران في أقرب الآجال، معربا عن ثقته في أن تؤدي هذه الزيارة إلى دعم علاقات الصداقة بين البلدين.من جهته أبرز الجهيناوي أثناء اللقاء "حرص تونس على الإرتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين لتشمل مجالات جديدة، لاسيما على ضوء الإمكانيات الكبيرة المتاحة في تونس وإيران.