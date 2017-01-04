ائتلاف المواطنين التونسيين يطلق خطة عمل من أجل التحسيس بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 20:18:01

- أعلن ائتلاف المواطنين التونسيين، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الاربعاء بالعاصمة، عن إطلاق خطة عمل من أجل تحسيس المواطنين والسلطات السياسية بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس.وأوضح أعضاء الإئتلاف أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان، في الغرض، من أجل العمل على التصدي لعودة التونسيين من بؤر التوتر لدى الرئاسات الثلاث.وستعمل هذه اللجان على تعزيز التعاون القضائي الدولي مع البلدان المعنية بالإرهاب، لتصنيف الارهابيين كخونة للوطن وتعديل الفصول 54 و57 من قانون مكافحة الارهاب في اتجاه رفع القيود المتعلقة بآجال التنصت وعمليات الإختراق.ودعا أعضاء الإئتلاف من جهة أخرى، إلى دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموارد المادية والبشرية الضرورية، وتفعيل صندوق مقاومة الإرهاب من خلال اقتطاعات قارة وإجبارية، إضافة إلى جعل المراقبة الإدارية آلية بالنسبة لكل شخص يشتبه في انتمائه إلى منظمات إرهابية، وإلى وضع رقم أخضر للمواطنين للتبليغ.كما أوصوا بتنظيم حملات إعلامية توعوية في الأحياء الشعبية والمناطق الحدودية للتوعية والتحسيس بمخاطر الإرهاب.وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإئتلاف سامي حدوس، أن الإئتلاف سيعمل في خطوة ثانية على تدويل الجدل حول عودة الارهابيين الى تونس، مشيرا الى أنه سيتم لهذا الغرض إطلاق عريضة من أجل إقناع الرأي العام الدولي بأن تونس ليست موطنا لتفريخ الإرهاب بل هي ضحية لهذه الظاهرة.يذكر أن هذا الإئتلاف الذي تم تأسيسه في 14 ديسمبر 2016 نظم في 24 ديسمبر الماضي تجمعا احتجاجيا أمام مجلس نواب الشعب، للتعبير عن الرفض القطعي لعودة الارهابيين المتطرفين المدربين على قتال الشوارع والعمليات الإرهابية.