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Politique

ائتلاف المواطنين التونسيين يطلق خطة عمل من أجل التحسيس بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن ائتلاف المواطنين التونسيين، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الاربعاء بالعاصمة، عن إطلاق خطة عمل من أجل تحسيس المواطنين والسلطات السياسية بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس.
وأوضح أعضاء الإئتلاف أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان، في الغرض، من أجل العمل على التصدي لعودة التونسيين من بؤر التوتر لدى الرئاسات الثلاث.

وستعمل هذه اللجان على تعزيز التعاون القضائي الدولي مع البلدان المعنية بالإرهاب، لتصنيف الارهابيين كخونة للوطن وتعديل الفصول 54 و57 من قانون مكافحة الارهاب في اتجاه رفع القيود المتعلقة بآجال التنصت وعمليات الإختراق.
ودعا أعضاء الإئتلاف من جهة أخرى، إلى دعم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموارد المادية والبشرية الضرورية، وتفعيل صندوق مقاومة الإرهاب من خلال اقتطاعات قارة وإجبارية، إضافة إلى جعل المراقبة الإدارية آلية بالنسبة لكل شخص يشتبه في انتمائه إلى منظمات إرهابية، وإلى وضع رقم أخضر للمواطنين للتبليغ.
كما أوصوا بتنظيم حملات إعلامية توعوية في الأحياء الشعبية والمناطق الحدودية للتوعية والتحسيس بمخاطر الإرهاب.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإئتلاف سامي حدوس، أن الإئتلاف سيعمل في خطوة ثانية على تدويل الجدل حول عودة الارهابيين الى تونس، مشيرا الى أنه سيتم لهذا الغرض إطلاق عريضة من أجل إقناع الرأي العام الدولي بأن تونس ليست موطنا لتفريخ الإرهاب بل هي ضحية لهذه الظاهرة.
يذكر أن هذا الإئتلاف الذي تم تأسيسه في 14 ديسمبر 2016 نظم في 24 ديسمبر الماضي تجمعا احتجاجيا أمام مجلس نواب الشعب، للتعبير عن الرفض القطعي لعودة الارهابيين المتطرفين المدربين على قتال الشوارع والعمليات الإرهابية.



Publié le:2017-01-04 20:18:01

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3 de 3 commentaires pour l'article 136398

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 21h 51m |           
من أين جاء هذا الائتلاف؟ من جاء به؟ متى حصل على التأشيرة؟ ما هو قانونه التأسيسي ؟ من هم أعضاؤه ؟و الى أي جهة ينتمون؟ - و ان كان تبنيهم لأفكار الجبهة الشعبية و بيانها يلمح الى أنهم منها-؟ و ماذا يريد من تدويل قضية رفض رجوع الارهابيين الى تونس؟ أسئلة عديدة تعكس حيرة التوانسة لبروز جمعيات و هيئات و ائتلافات كالفطر و كلها تدعي " في العلم فلسفة" و قد غابت عنها كل الأشياء (لا بعضها فقط) ...دعوا الأمور تسير وفق القانون و خاصة قانون الارهاب و لا
تسعوا " الى تنقيح بعض فصوله" و فقا لما ترونه أنتم لا عامة الناس فلستم لا نخبة و لا مسؤولين و لا مؤهلين قانونيا و شعبيا للقيام بذلك

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 20h 42m |           
كلما تعلق الامر بملف شائك في تونس الا و وجدت الدولة و الدولة الموازية...هذا بالاساس لارباك اجهزة الدولة من قضاء و امن و مؤسسات رسمية

Sinbad  (Qatar)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 20h 32m |           
على الدولة التونسية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها وأن يتخلى التوانسة عن الأنانية تجاه العالم لأن بقية العالم سترد علينا وبقوة تدمر الاقتصاد التونسي وتقضى على كل أمل في التقدم والمستقبل لهذا البلد فهؤلاء هم نتيجة أخطاء منظومة ثقافية وتربوية جففت منابع الدين والأخلاق وتركت شباب تونس تحت رحمة الفضائيات والسياسيين الانتهازيين الذين استغلوهم واليوم يريدون ابادتهم لتختفى الحقيقة للأبد
هؤلاء هم نتيجة اجرام اليسار الفرنكفوني الاستئصالي الذي حارب كل قيم المجتمع وكل اسس الدين والاخلاق ونتيجة المتطرفين دينيّا الذين وظفوا الفراغ الذي بناه اليسار في تونس لتحويل شباب تونس لقنابل تنفجر في وجه العالم
لن يسمح لنا العالم بالأنانية مهما حاول كلاب اليسار واليمين والقوانين التونسية قادرة على حماية تونس دون أن تضعها في وجه العالم الذي سيدمرها إن أصرت على أنانيتها



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