توزر تحتضن ملتقى الشباب العربي للتطوع في دورته الثالثة بمشاركة 145 شابا من عدة بلدان عربية

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 22:05:11

- تحتضن مدينة توزر من 6 وإلى غاية 10 جانفي الجاري، "ملتقى الشباب العربي للتطوع" في دورته الثالثة، تحت شعار "الشباب والتطوع: التحديات والآفاق".وينتظر أن تشهد هذه التظاهرة الشبابية مشاركة ما لا يقل عن 145 شابا من بين الناشطين في المجتمع المدني وفي مؤسسات الشباب، منهم 45 شابا من عدد من الدول العربية، بحسب ما جاء في الجذاذة الفنية للملتقى .وينتظم الملتقى ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتوزر، وبالتعاون مع "المجموعة العربية للتدريب" بالعراق، ومركز "رؤى للتدريب والتنمية" من تونس، ومبادرة "عروبتي" من مصر، ومجموعة هامة من الجمعيات الشبابية والتطوعية من ولاية توزر.ويهدف هذا الملتقى أساسا إلى تنمية روح المبادرة لدى الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في الأعمال التطوعية والمشاركة في الشأن العام، حيث يتنزل تنظيمه في إطار تبادل التجارب والخبرات، والتعرف على التجربة التونسية في دعم المشاركة الشبابية في الشأن العام ومناهضة الإرهاب والتطرف.ويسعى ملتقى الشباب العربي للتطوع إلى مواكبة التحولات التي يشهدها الشباب في الوقت الراهن على جميع المستويات وفي مختلف الدول العربية، وربط علاقات بين الشباب العربي، حسب ذات الوثيقة.وستدور فقرات الملتقى حول 3 محاور رئيسية، هي "الشباب والمواطنة" و"الشباب والتنمية البشرية"، و"الشباب والعمل التطوعي"، ويتضمن برنامجه ورشات للعمل التطوعي وسط مدينة توزر، وندوات علمية حول "دور التطوع في الرقي بالمجتمعات" مع تدخلات لباحثين وجامعيين من سلطنة عمان والمغرب والعراق والأردن وتونس، إضافة إلى ورشات تدريب حول "إدارة الذات والتميز في الحياة"، و"البرمجة اللغوية العصبية"، و"فلسفة التنمية المجتمعية التطوعية"، إلى جانب "خرجات" ترفيهية للمشاركين، وزيارات للمواقع السياحية والثقافية في الجهة.