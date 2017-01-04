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Politique

لقاء بين رئيس الجمهورية ووفد من اتحاد الفلاحة حول المعرض الدولي للفلاحة والصيد البحري

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - خصص اللقاء بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ووفد عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء، لاستعراض أهم أهداف المعرض الدولي للفلاحة والصيد البحري الذي سينعقد في الأيام القادمة.

وأوضح رئيس الإتحاد عبد المجيد الزار، في تصريح إثر هذا اللقاء بقصر قرطاج، أنه سيتم التعريف خلال المعرض بأحدث التقنيات على مستوى الإنتاج الفلاحي وأبرز التجارب الناجحة إضافة إلى ربط الصلة بين رجال الأعمال التونسيين المهتمين بالقطاع ونظرائهم الأجانب، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأفاد الزار أنه عرض على رئيس الدولة التوجهات والخيارات الكبرى لتطوير القطاع الفلاحي ليكون مجالا أساسيا في تحسين القدرة على خلق مواطن الشغل.



Publié le:2017-01-04 19:00:32

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