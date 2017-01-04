توقيع اتفاقية شراكة إطارية بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمعهد العالي للتوثيق

Mercredi 04 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 21:06:52

- تم بعد ظهر اليوم الاربعاء، إمضاء إتفاقية شراكة إطارية بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمعهد العالي للتوثيق بتونس بهدف دعم قطاع المعلومات والوثائق والأرشيف الصحفي وتنمية الخبرات العاملة في هذا المجال.وتنص هذه الاتفاقية التي تولى توقيعها كل من الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حميدة البور، ومدير المعهد العالي للتوثيق، خالد الحبشي، على تبادل المنشورات والوثائق العلمية والدراسية بهدف تنمية المعارف في مجال التكوين بين الطرفين.ويتعهد المعهد العالي للتوثيق بموجب هذه الإتفاقية بوضع خدمات مخابره المختصة في الرقمنة على ذمة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وتقديم الدعم الفني لها في المواضيع والمسائل المتعلقة بحفظ ومعالجة موارد المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف.وتلتزم الوكالة طبقا لبنود هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بتمكين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه الراجعين بالنظر للمعهد العالي للتوثيق من الاستفادة من الموارد الوثائقية وبيئة المعلومات للوكالة في إنجاز بحوثهم ودراساتهم على أن يتولى المعهد إيداع نسخ من البحوث لدى مكتبة الوكالة مع التنصيص بشكل صريح في الصفحات الأولى للبحث على الملكية الأدبية للوكالة للموارد الوثائقية.كما تسعى الوكالة بموجب هذا الاتفاق إلى تغطية الملتقيات العلمية للمعهد في حدود الإمكانات المتوفرة وإلى استقبال الطلبة المنتسبين للمعهد في إطار التربصات الوجوبية والطوعية والزيارات الميدانية وتأمين الإشراف عليهم فنيا.وتأتي هذه الاتفاقية للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتكامل بين المرافق الوطنية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإيمانا بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.