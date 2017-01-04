تلميذ يلقى حتفه على مستوى محطة ''الدندان'' بمنوبة دهسا بالمترو على إثر امتطائه الرابط الفاصل بين عربتي المترو

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من ناحيته، أفاد مدير الاتصال بشركة نقل تونس، محمد الشملي، مساء اليوم (وات) بأن الحادث، الذي أسفر عن وفاة الطفل، جد بين محطتي "الدندان" و"سليمان كاهية"، على إثر سقوطه من الرابط الأوسط لعربتي المترو الذي اعتلاه هو وصديق له، لاذ بالفرار، ما انجر عنه دهسه من القاطرة الثانية.
وأوضح المصدر الأمني، أن الطفل، ويدعى (م.
نفاتي)، والبالغ من العمر11 سنة، والقاطن بحي بوزيان من معتمدية الحرائرية التابعة لولاية تونس، كان جالسا صحبة رفيق له في وضع خطير بمؤخرة العربة الأولى للمترو، الذي انطلق من محطة الدندان في اتجاه منوبة، عندما انزلق جسده ودهسته العربة الثانية، حسب رواية شهود عيان.
وأضاف أنه بإعلام الجهات الأمنية والقضائية، جرى القيام بالمعاينة الموطنية بحضور وكيل الجمهورية، وتولى أعوان الحماية المدنية نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.
Publié le:2017-01-04 18:42:23
Par:mandhouj (France )
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